Unterföhring (ots) -- SG Flensburg-Handewitt gegen FRISCH AUF! Göppingen in der Liqui Moly Handball-Bundesliga am 6. Dezember 2020 ab 13.00 Uhr live auf Sky und frei empfangbar im Live-Stream auf skysport.de (https://sport.sky.de/handball/artikel/5g-handball-gipfel-flensburg-gegen-goeppingen-live-infos-uebertragung/12142765/34274?q=%2Fa%2F12142765)- Über das O2 5G-Netz liefern bis zu zwölf 5G-Smartphones neue Blickwinkel durch kreative Kamerapositionen - Aufbau des 5G-Netzes in Flens-Arena nur sieben Tagen Unterföhring, 28. November 2020. Sky Deutschland und O2 nutzen im Rahmen einer neuen Kooperation - dem 5G-Gipfel powered by O2 - erstmals die Möglichkeiten des neuen 5G-Mobilfunkstandards für eine innovative Sportproduktion. Am 6. Dezember 2020 wird Sky Sport bei der Übertragung des Spiels zwischen der SG Flensburg-Handewitt und FRISCH AUF! Göppingen in der Liqui Moly Handball-Bundesliga auf Aufnahmen von bis zu zwölf 5G-Smartphones von O2 über das 5G-Netz zurückgreifen. Mit den Bildern der 5G Smartphones produziert der Sender parallel zur TV-Übertragung auf skysport.de während des Spiels einen eigenen Livestream. Die Übertragung ist damit europaweit die erste ihrer Art, die 5G-Broadcast Elemente nutzt. Im Vorfeld des Spiels hat O2 die Flens-Arena in der Rekordzeit von nur sieben Tagen mit der neuen 5G Mobilfunktechnik ausgerüstet. Das Spiel findet damit im nördlichsten 5G Stadionnetz Deutschlands statt.Alessandro Reitano, Senior Vice President Sport Production bei Sky Deutschland: "Mit der europaweit ersten End-to-End 5G-Übertragung auf skysport.de unterstreichen wir einmal mehr die Innovationsstärke von Sky. Wir produzieren das Handballspiel in unserer gewohnt hohen Qualität und ergänzen unsere Übertragung durch einen eigens produzierten 5G-Stream. Die Positionierung und der Einsatz von 5G-Smartphones bringen uns dabei ganz neue Möglichkeiten in der Auflösung von Spielsituationen. Unsere Zuschauer können dadurch noch tiefer ins Geschehen in der Flens-Arena eintauchen."Mit dem Ausbau des O2 5G-Netzes wird Telefónica Deutschland die Digitalisierung in Deutschland in den kommenden Jahren entscheidend vorantreiben. Über 5G lassen sich völlig neue Entertainment-Erlebnisse realisieren. Das große Potenzial der neuen Technologie für den Unterhaltungs-Bereich demonstriert das Unternehmen gemeinsam mit Sky anlässlich des ersten '5G Gipfel': Spitzen-Sport trifft auf Spitzen-Technik. Das O2 5G-Netz in Kombination mit der Vielzahl an zusätzlichen Smartphone-Kameras bringt alle Zuschauer in HD-Qualität dichter ans Spielgeschehen: Schnell wechselnde Perspektiven aus völlig neuen Positionen rund um das Spielfeld lassen die Top-Begegnung - stärker als bisher im Handball - zu einem Ereignis mit hoher Geschwindigkeit und mehr Nähe zu den Spiel-Akteuren werden. Die enorme Flexibilität bei der Auswahl von Kameraperspektiven verspricht daher mehr Action und wird den Zuschauern das Gefühl vermitteln, noch näher am Spielgeschehen zu sein.Gesteuert und zusammengestellt werden die Bilder der Smartphone-Kameras von einer separaten Bildregie vor der Halle. Der 5G Live-Stream ist frei für Jedermann im Internet unter skysport.de abrufbar. Mit dieser 5G-Premiere im deutschen Handball setzt die Mobilfunkmarke O2 seine zentrale Maxime um, den Kunden das beste Nutzererlebnis zu bieten.Die 5G-Smartphones im O2 5G Netz liefern zusätzlich zu den professionellen TV-Kameras während des Handballspiels Aufnahmen in Echtzeit von den Geschehnissen in der Flens-Arena. Für die Übertragung der Bilder der bis zu zwölf Smartphones aus allen Ecken der Halle stellt das 5G-Netz extrem hohe Kapazitäten zur Verfügung. Dadurch können während des Spiels deutlich mehr kreative Kamerapositionen und -winkel zum Einsatz kommen. Dank der geringen Latenz von 5G übertragen die 5G-Smartphones qualitativ hochwertige Videobilder nahezu in Echtzeit aus der Halle an die Produzenten.Die 5G-Übertragung ist für alle Zuschauer frei abrufbar im Live-Stream auf skysport.de (https://sport.sky.de/handball/artikel/5g-handball-gipfel-flensburg-gegen-goeppingen-live-infos-uebertragung/12142765/34274?q=%2Fa%2F12142765). Wie gewohnt können Sky Abonnenten mit einem Sport-Paket von Sky die Handball-Begegnung auch mit Sky Q empfangen. Außerdem können Handballfans mit Sky Ticket ohne lange Vertragslaufzeit dabei sein.Bereits bei ersten Tests wurde das Potenzial für Remote-Produktionsteams deutlich. Damit können Produktionsteams perspektivisch ortsunabhängig arbeiten und müssen nicht mehr zwingend mit einem Übertragungswagen vor Ort sein. Weiterführende Informationen zum Thema 5G sind abrufbar unter: www.telefonica.de/5g Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Telefónica Deutschland bietet Telekommunikationsdienste für Privat- und Geschäftskunden sowie innovative digitale Produkte und Services im Bereich Internet der Dinge und Datenanalyse. Das Unternehmen ist einer der führenden integrierten Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Allein im Mobilfunk betreut Telefónica Deutschland / O2 mehr als 42,7 Millionen Anschlüsse ohne M2M (Stand: 30.09.2020) - kein Netzbetreiber verbindet hierzulande mehr Menschen. Unter der Kernmarke O2 sowie diversen Zweit- und Partnermarken vertreibt das Unternehmen Post- und Prepaid-Mobilfunkprodukte mit innovativen mobilen Datendiensten. Basis hierfür ist das auf einer höchst belastbaren GSM-, UMTS- und LTE-Infrastruktur basierende Mobilfunknetz. Gleichzeitig baut das Unternehmen ein leistungsfähiges und energieeffizientes 5G-Netz auf. Telefónica Deutschland stellt zudem im Festnetzbereich Telefonie- und Highspeed-Internet-Produkte auf Basis unterschiedlicher Technologien zur Verfügung. Die Telefónica Deutschland Holding AG ist seit 2012 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse (TecDAX) notiert. Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete das Unternehmen mit knapp 8.500 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört mehrheitlich zum spanischen Telekommunikationskonzern Telefónica S.A. mit Sitz in Madrid. Mit Geschäftsaktivitäten in 14 Ländern und einer Kundenbasis von etwa 350 Millionen Anschlüssen gehört die Gruppe zu den größten Telekommunikationsanbietern der Welt.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandTelefónica Germany GmbH & Co. 