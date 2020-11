Das gab die BKS Bank am Freitag in einer Aussendung bekannt. Laut der Vorstandsvorsitzenden Herta Stockbauer ist das Minus vor allem der at-Equity-Beteiligung an der Oberbank geschuldet. Stark gestiegen sind auch die Risikovorsorgen, und zwar um 34,4 Prozent auf 22,1 Mio. Euro. Dies ist laut Stockbauer der Coronakrise geschuldet. Der Zinsüberschuss nach Kreditrisikovorsorge belief sich so auf 80,0 ...

