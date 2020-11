Sondermeldung: (Noch-)Pennystock: Eine der wohl aktuell größten Wetten mit Tenbagger-Ambitionen

Anzeige / Werbung

Die Chancen auf eine neue "600 Mio. Dollar-Entdeckung" und somit auf ein Tenbagger-Szenario steigen bei Exploits Discovery wohl deutlich an. Heute gibt es Neuigkeiten.

Breaking News: Exploits Discovery baut Vorreiterrolle im Exploits-Goldgürtel aus! Warum das so bedeutend ist?

Unser Tipp: Noch vor zu erwartenden und zahlreichen Ergebnissen (mehr als 3.000 Bodenproben) im Dezember eine Position aufbauen!

Warum der Ausbau der Vorreiterrolle mit der heute achten Projektakquisition im sog. Exploits-Goldgürtel im kanadischen Neufundland von Exploits Discovery so bedeutend ist, ist ganz einfach und sehr schnell beantwortet: Eine der größten neuen Goldminen Kanadas liegt im Exploits-Goldgürtel und soll bald in Produktion gehen. Eine der auffälligsten Neuentdeckungen des letzten Jahres wurde ebenfalls im Exploits-Goldgürtel gemacht.

Das kanadische Unternehmen New Found Gold ist bei Bohrungen auf extrem hohe Goldgehalte im Gestein gestoßen (92,86 g/t Gold über 19 Meter). Aktuell kostet dieses Unternehmen einzig und allein aufgrund der sog. "Keats"-Entdeckung und entsprechend starken Bohrresultaten fast 600 Mio. Dollar (CDN) an der Börse.

Der Exploits-Goldgürtel hat offensichtlich massives Potenzial für noch viele weitere Neuentdeckungen. Ähnlich wie im weltweit bekannten Carlin-Trend in Nevada in den USA dürfte sich auch im Exploits-Goldgürtel im kanadischen Neufundland die Geologie mehrfach wiederholen. Exploits Discovery weitet heute seine Vorreiterrolle in Sachen Explorationsfläche weiter aus und sichert sich ein weiteres Goldprojekt. Wir sprechen bei Exploits jetzt von acht Goldprojekten und eine Gesamtfläche von über 2.000 Quadratmeter.

Die Chancen für eine große neue Entdeckung, die auch die Börsenbewertung von Exploits Discovery dann schnell auf ein Niveau einer New Found Gold schicken könnte, stehen offensichtlich extrem gut:

Beim sog. Jonathan's Pond-Projekt (nur eines von insgesamt 8) ist man bei einer Schürfprobe gar auf eine Goldmineralisierung von 700 g/t gestoßen. U.a. auch deshalb hat die Aktie von Exploits Discovery auf dem aktuellen Bewertungsniveau für uns real existierendes Tenbagger-Potenzial.

Achtung: Ergebnisse von über 3.100 Bodenproben noch im Dezember erwartet

Über 3.000 Bodenproben befinden sich nun gerade zur Analyse im Labor! Die Ergebnisse werden ALLESAMT bis Ende Dezember erwartet. Wir gehen davon aus, dass die ersten Resultate schon in diesen Tagen eintreffen dürften.

Positive Ergebnisse könnten im Erfolgsfall eine äußerst rasante Kursrallye auslösen. Wäre das Unternehmen Exploits Discovery schon heute exakt so viel wert wie New Found Gold, dann würde die Aktie von Exploits Discovery heute schon bei ca. 9,80 $ (CDN) notieren (gestriger Schlusskurs: 0,70 $).

Dass es bereits Branchenkenner gibt, die genau auf eine eben sehr rasante Rallye wetten, ist auch am Chart der Aktie bereits abzulesen (Rücksetzer wie gestern sollten unseres Erachtens genutzt werden). Noch ist die Aktie von Exploits Discovery wohl dennoch als Geheimtipp zu bezeichnen, den der clevere Anleger in unseren Augen jetzt für sich nutzen sollte, bevor entsprechende Erfolgsmeldungen breite Wellen schlagen könnte. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist wohl gerade in Hinblick der bislang bekannten Daten alles andere als klein!

Sie wissen jetzt: New Found Gold ist definitiv einer der Shootingstars im Goldsektor 2020. Eine Neuentdeckung im sog. Exploits-Goldgürtel in Neufundland befeuerte die Bewertung des Unternehmens auf aktuell fast rund 600 Mio. Dollar (CDN). Exploits Discovery könnte jetzt in die Fußstapfen von New Found gold steigen oder gar vielleicht sogar mehrere Entdeckungen liefern (die Anzahl der Projekte (Quantität) ist deutlich höher und auch die bislang vorhandenen Daten (Qualität) sprechen für mögliche mehrere große Funde).

Vertane Chance bei New Found Gold!? - Exploits Discovery ist die neue Chance!

Das kanadische Goldunternehmen Exploits Discovery ist jetzt mit über 2.000 Quadratkilometern Explorationsfläche und seit heute sogar acht Projekten der mit Abstand größte Landbesitzer im Exploits-Goldgürtel (Exploits Sub Zone) und mit derzeit nicht einmal einem Zehntel von New Found Gold bewertet. Das könnte sich jetzt sehr schnell ändern.

In exakt demselben Goldgürtel in Neufundland liegt auch das Valentine-Goldprojekt, das mit mehreren Millionen Unzen eine der größten Neuentdeckungen Kanadas ist und schon bald den Produktionsbetrieb aufnehmen soll. Einer der aktuell größten neuen Goldfunde wurde also in Neufundland gemacht!

Exploits Discovery ist unseren Augen definitiv die nächste große Wette auf Neufundland. Der Aktienkurs steigt bereits ziemlich konstant an und wir glauben, dass es geschickt sein sollte, sich jetzt zu positionieren. Denn die Auswertung von jetzt über 3.000 Bodenproben wurde angekündigt, die Resultate sind "pendent". Zudem stieß man bei ersten Explorationsarbeiten auch bereits auf neue Goldanomalien.

Exploits Discovery*

WKN: A2QDKZ

Börsenplätze: Frankfurt, etc. (Deutschland); TSX-V (Kanada, Heimatbörse)

Breaking News:

Exploits Announces Acquisition of the Katie Gold and VMS Project through Land Release Staking and Consolidates Great Bend Project

HIER mehr lesen.

Der jetzt mit Abstand größte "Exploits-Neufundland-Play": Quantität UND Qualität!

Mit nun acht Projekten entlang des sich über 240 km erstreckenden Exploits-Goldgürtels (Exploits Sun Zone) hat sich Exploits Discovery jetzt ausgebreitet. Sieben der acht Projekte gehören inwischen zu 100% Exploits Discovery. Auf dem Jonathan's Pond-Projekt hat man in Schürfproben gar Mineralisierungen von bis zu 700 g/t Gold gefunden. Exakt 2.021 Proben vom sog. Dog Bay-Projekt und 1.041 Proben vom Goldprojekt True Grit werden gerade untersucht. Das Unternehmen gab bekannt, dass man zeitnah mit den ersten Ergebnissen rechnet: Spätestens bis Ende Dezember sollen schließlich alle Resultate vorliegen.

Anleger können jetzt auf positive Resultate wetten und im Erfolgsfall sehr wahrscheinlich ganz erheblich profitieren!

Die nächste 600 Mio. Dollar-Company für aktuell 0,70$ (CDN)?

Sehr vieles spricht schon jetzt für einen großen Erfolg bei Exploits Discovery, so fand man auf mehreren Projekten bereits Schürfproben mit hochgradiger Goldmineralisierung.

"Outcrop and float samples with visible gold up 29 g/t Au and 700 g/t Au, respectfully, in trenches and till samples up to 27,000 ppb Au on west claims"

Exploits Discovery (WKN A2QDKZ) könnte jetzt also sehr schnell in die Fußstapfen einer heute fast 600 Mio. Dollar (CDN) schweren New Found Gold treten, und es gibt einige sehr überzeugende Gründe, warum die Wahrscheinlichkeit alles andere als gering ist, dass dies auch so kommen wird. Bei einer sofortigen Angleichung auf die aktuelle Bewertung von New Found Gold würde die Aktie von Exploits Discovery bei unveränderter Aktienanzahl schon heute bei fast 10,00 $ (CDN) notieren. Natürlich wird das wohl nicht gleich über Nacht passieren, aber das Potenzial scheint definitiv da zu sein. Wir meinen, Anleger sollten jetzt ihre Chancen ergreifen und auf dem aktuellen Kursniveau eine Position aufbauen (und sehr wahrscheinlich auch am besten noch vor Bekanntgabe der Auswertungen der über 3.100 Bodenproben).

Mehr Hintergrund:

Die Aktie von New Found Gold ist wohl eine der mit Abstand "heißesten" Goldaktien der letzten sechs Monate und einer der größten Gewinner an der kanadischen Börse in 2020. Nun, die Aktie von New Found Gold kostete inzwischen schon fast 5,00 Dollar (CDN). Wer hat frühzeitig investiert? Eric Sprott beispielsweise, der Milliardär, der mit Rohstoffinvestments sein Vermögen gemacht hat und den wir auch von Benchmark Metals kennen, mit der AnlegerInnen und unsere LeserInnen und Akteure der frühen Stunde inzwischen schon mehrere hundert Prozent Kursgewinn verbuchen konnten (unsere Wette lautet aber weiterhin auf einen potenziellen Tenbagger, den wir jetzt auch in der Aktie von Exploits Discovery sehen).

Wir haben Benchmark Metals übrigens vor Sprott gefunden und erinnern uns noch gerne zurück an einen kurzen Clip, den uns IR-Manager Jeremy Yaseniuk im Jahr 2019 auf WhatsApp von einem Treffen schickte, u.a zu sehen eine Sprott-Kaffeetasse.



Eric Sprott höchstpersönlich gehört heute zu einem der großen Aktionäre von Benchmark Metals. Und aus derselben Kaffeetasse könnten die Manager von Exploits Discovery vielleicht auch schon bald einen Kaffee genießen. Mit Kaffee - im übertragenen Sinne - hat der Projektgeologe von Exploits jedenfalls schon Erfahrung, doch dazu gleich mehr…

Das Unternehmen Exploits Discovery ist derzeit an der Börse mit gerade eimal rund 42 Mio. Dollar (CDN) bewertet. Der gestrige Schlusskurs an der kanadischen Heimatbörse lag bei 0,70$ (CDN). Sie sollten diese Aktie, wie einst auch die von Benchmark Metals, in unseren Augen jetzt unbedingt im Depot haben. Denn bei diesem Unternehmen laufen derzeit einige Dinge, die schon in den nächsten Tagen und Wochen für reichlich Zündstoff sorgen könnten.



Größte Explorationsfläche in Neufundland ALLER Goldminenunternehmen und entlang eines bestehenden Goldgürtels mit extremen Entdeckungen: hierunter eine der größten neuen Goldminen Kanadas!!

Hier ist eines der sieben Projekte von Exploits Discovery zu sehen: Das sog. "Jonathan's Pond"-Projekt, auf dem Schürfproben mit bis zu 700 g/t Gold entdeckt wurden

Exploits Discovery besitzt mit über 2.100 Quadratkilometern die größte Explorationsfläche ALLER börsen und nicht-börsennotierter Goldminenfirmen in Neufundland. Zahlreiche und wirklich krasse Funde wurden bei ersten Prospektionen gemacht!

Ein Prospektor fand gar eine Gesteinsprobe mit einem Goldgehalt von 700 Gramm pro Tonne! und immer wieder stießen Prospektoren auf zweistellige Goldgehalte.

Es kommt noch besser…

Aber es kommt noch besser, wenn Sie sich nur einige Minuten weiter mit diesem Unternehmen befassen. Denn dann werden Sie relativ schnell feststellen, dass alle acht Projekte, von denen sich sieben zu 100% im Besitz von Exploits Discovery befinden, im exakt selben Goldgürtel liegen, wie die Neuentdeckung von New Found Gold UND auch im selben Goldgürtel wie einer der größten neuen Goldfunde ganz Kanadas!!!

Zu sehen: Das Valentine-Goldprojekt in Neufundland gehört mit über 5 Mio. Unzen zu den größten neuen Goldprojekten in Kanada und soll bald in Produktion gehen!

Zurück zum Kaffee: Ehemaliger Goldcorp-Explorationsgeologe für das berühmte Coffee-Goldprojekt leitet jetzt Exploration bei Exploits Discovery

Und dann kommt auch noch hinzu, dass der ehemalige Explorationsmanager für das Coffee-Goldprojekt (jetzt also wieder zum Thema Kaffee), das ursprünglich Kaminak Gold gehörte, bevor es für ca. 520 Mio. Dollar (CDN) von Goldcorp geschluckt wurde, jetzt der verantwortliche Geologe für Exploits Discovery ist. Der Mann ist so gut, dass ihn Goldcorp noch einige Jahre nach der Übernahme behielt, bevor er sich neuen Projekten widmete. Zuletzt war er der Projektgeologe von Balmoral Resources mit dem Detour-Goldprojekt im Nordwesten Quebecs. Auch dieses wurde für einen dreistelligen Millionenbetrag geschluckt. Sie sehen selbst: Ian Herbranson hat offensichtlich eine sehr gute Nase für Goldprojekte.

Eine der größten neuen Goldminen Kanadas soll bald in Produktion gehen: Das Valentine-Goldprojekt liegt aber nicht in Ontario oder im kanadischen B.C., sondern auf der kanadischen Insel Neufundland im sog. Exploits-Goldgürtel (Exploits Sub Zone), der sich über 240 km erstreckt. Die Geologie wiederholt sich mehrfach: Sie können sich einen solchen Goldgürtel ähnlich vorstellen, wie den weltweit bekannten Carlin Trend in Nevada in den USA, der etliche Goldminen beherbergt. Auch dort wiederholte sich die Geologie vielfach. Das kanadische Unternehmen Exploits Discovery konnte sich rechtzeitig in diesem Jahr wahrscheinlich fast alle Projekte in diesem Goldgürtel sichern, die man sich noch sichern konnte.

Sprott und McEwen setzen auf Neufundland

Und es gibt eine weitere große Neuentdeckung, die einen extrem erfolgreichen Börsengang in 2020 zur Folge hatte. Wie eingangs erwähnt gehörten Eric Sprott und Goldcorp-Gründer Robert McEwen zu den Aktionären der der frühen Stunde. Das kanadische Unternehmen New Found Gold ist in der Tat einer der aktuellen Shootingstars der Goldexplorationsbranche in Kanada. Seit IPO im Sommer 2020 konnte sich der Aktienkurs fast vervierfachen, und dies schon vor Bekanntgabe weiterer Bohrresultate nach der großen Entdeckung, die noch im privaten Unternehmensstadium im November 2019 stattfand.

Folgendes Bohrloch auf dem neu entdeckten Keats-Abschnitt auf dem Queensway-Projekt in Neufundland rechtfertigte für New Found Gold gleich zu Anbeginn des Börsengangs im Sommer 2020 eine Bewertung von fast 170 Mio. Dollar.

Bohrloch NFGC-19-01 mit einer Goldmineralisierung von 92,9 g/t Gold über eine Länge von 19,0 m in ca. 75 m Tiefe!



Hier zu sehen: Aktuelle Bohrkerne von der Keat-Entdeckung inmitten des Exploits-Goldgürtels

Die sog. "Keats-Enteckung" liegt inmitten des Exploits-Goldgürtels, genau dort, wo Exploits Discovery sich in den letzten Monaten nahezu schon klammheimlich zum größten Landbesitzer entwickelte.

Bei New Found Gold hat man nun in den letzten Wochen weiter gebohrt und durfte weitere hervorragende Bohrresultate veröffentlichen, die inzwischen für eine Peak-Bewertung von rund 700 Mio. Dollar (CDN) sorgten. Derzeit bringt New Found Gold fast 600 Mio. Dollar (CDN) auf die Börsenwaage.

Schon im Dezember weitere Ergebnisse von Exploits Discovery

Sie sehen also selbst, wie sensibel der Markt auf einen weiteren Erfolg in Neufundland reagieren dürfte. Noch im Dezember sollen zahlreiche Ergebnisse der Analyse erster Schürfproben bekannt werden. Das Exploits-Team ist aktuell aktiv vor Ort in Neufundland und bis Dezember sollen jetzt gar über 3.000 Bodenproben analysiert werden. Exploits Discovery arbeitet mit hochmodernen Explorationsmethoden und zwar mit exakt dem gleichen Team von Geologen und Geophysikern von der Firma Goldspot, die auch für New Found Gold die ausschlaggebende Entdeckung machte, die den Aktionären einen Bewertungspeak von über 700 Mio. Dollar einbrachte.

Unsere Meinung:

Exploits Discovery hat in unseren Augen definitiv das Zeug zu einem neuen Tenbagger. Frühzeitig positioniert zu sein, dürfte sich im Erfolgsfall überproportional stark auszahlen, deutet derzeit doch sehr vieles auf einen potenziell großen Explorationserfolg hin: sieben Explorationsziele sind ausgemacht, sieben Projekte in einem 240 Kilometer langen Goldtrend, von denen nur eines eine große Entdeckung zu Tage bringen muss, um aus Exploits Discovery einen neuen Shootingstar zu machen. Wie immer gilt: Machen Sie Ihre "Hausaufgaben" und kommen Sie zu Ihrem eigenen Ergebnis!

Viel Erfolg!

Informieren Sie sich selbst über Exploits Discovery:

Webseite: https://exploitsdiscovery.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca



Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com

HIER geht es zum Aktienkurs von Exploits Discovery.

Enthaltene Werte: CA30219M1059