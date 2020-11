In der Nacht zum Donnerstag sank der Bitcoin Preis um mehr als 16% auf einen momentanen Tiefstand von 16,300 US-Dollar. Analysten und Händler machen verschiedene akute Gründe für den rapiden Kurseinbruch aus doch ein Blick zurück auf das Preisgeschehen im Januar 2017 lässt mögliche Parallelen erahnen.Bitcoin schwächelt kurz vor der ZielgeradeAls Bitcoins Preis am Mittwochnachmittag einen rasanten Vorstoß in Richtung seines im Dezember 2017 gesetzten Allzeithochs unternahm, kam die Rallye ...

