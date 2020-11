Munsbach (www.fondscheck.de) - Bei der Service-KVG Axxion S.A. steht die nächste positive Neuigkeit an, so die Axxion S.A. in ihrer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das gesamte Team darf sich über eine Auszeichnung der eigenen Leistung freuen. Die Redaktion von "TiAM - Trends im Asset Management" hat durch das SWI Sozialwissenschaftliches Institut Schad GmbH & Co. KG (Unternehmensbereich SWI FINANCE) 18 Service-KVGs analysieren lassen. Das Ergebnis: Axxion ist eine von nur fünf Gesellschaften, die die Bestnote "sehr gut" für sich verzeichnen dürfen. ...

