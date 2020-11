FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Leoni von 4 auf 5 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Wegen der aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie rechne er weiterhin mit einer eher schleppenden Erholung am europäischen Automobilmarkt, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da Leoni den Löwenanteil seiner Umsätze in Europa erwirtschafte, dürfte dies die operative Entwicklung des Bordnetzspezialisten belasten./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2020 / 10:22 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2020 / 10:54 / MEZ

DE0005408884