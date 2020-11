(shareribs.com) London 27.11.2020 - Die Ölpreise zeigen sich am Freitag uneinheitlich. Die Entwicklung der Benzinbestände in den USA hat WTI-Rohöl unter Druck gesetzt. Brent-Rohöl kann derweil wieder zulegen. Vor dem Wochenende halten sich die Marktteilnehmer am Ölmarkt zurück. Die OPEC+ Staaten kommen am Montag zusammen, um über die nächsten Schritte zu beraten. Gleichzeitig wächst die Skepsis der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...