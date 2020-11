Märkte um 12: Leichte Zugewinne im DAX - Zalando vor neuem Umsatzrekord?

Der DAX legt am Freitagmittag leicht zu und notiert damit weiterhin im Bereich der 13.300er-Marke. Damit steht hier unverändert das Februar-Allzeithoch bei 13.795 Punkten im Fokus.

Neue Bestmarken dürften nur eine Frage der Zeit sein, denn die Vorgaben aus den USA sind hervorragend. So notierten die wichtigsten amerikanischen Börsenbarometer Dow Jones und S&P 500 zuletzt auf Rekordniveau. Neue Allzeithochs könnten im heutigen verkürzten Börsenhandel folgen. Am Tag nach Thanksgiving sollte man jedoch keinen großen Sprünge erwarten, da auch an der Wall Street nur mit halber Kraft gearbeitet wird.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,2% 13.315 MDAX +0,2% 29.193 TecDAX +0,4% 3.099 SDAX +0,4% 13.749 Euro Stoxx 50 +0,4% 3.525

