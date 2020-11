Chengdu hat international seit langem den Ruf als äußerst lebenswerte Stadt. In den vergangenen Jahren hat Chengdu auch ein wirtschaftsfreundliches Umfeld geschaffen, das internationalen Standards entspricht und die Stadt zu einem fruchtbaren Boden für die Ansiedlung von Unternehmen, insbesondere im Technologiesektor, macht. Bei XGIMI Technology, einem führenden Anbieter von multifunktionalen intelligenten Videoprojektoren und Laser-TV-Geräten in China mit Sitz in Chengdu, führt man den Unternehmenserfolg zum Teil auch auf das günstige Umfeld in Chengdu zurück. Es trug dazu bei, dass das Unternehmen wuchs und 2018 auf dem chinesischen Videoprojektormarkt erstmals die globalen Giganten Epson und Sony übertraf.

Laut Daten, die von IDC in der ersten Hälfte des Jahres 2020 über den chinesischen Videoprojektormarkt veröffentlicht wurden, rangierte XGIMI im Hinblick auf Auslieferungen und Umsatz mit einem Marktanteil von 22 an erster Stelle. Fünf Projektormodelle von XGIMI sind im Hinblick auf Auslieferungen und Umsatz unter den ersten zehn Plätzen.

Zhong Bo, Vorstandsvorsitzender von XGIMI Technology, hatte anfangs die Mission "ein Unternehmen zu schaffen, das die Welt verändert". Zhong wurde in der Provinz Sichuan geboren und wuchs dort auch auf. Als Zhong XGIMI Technology im Jahr 2013 gründete, entschied er sich für die Provinzhauptstadt Chengdu als Unternehmenssitz.

"Chengdu bietet drei wesentliche Vorteile. Erstens ist Chengdu eine internationale Stadt im Westen Chinas und bietet ein wirtschaftliches Umfeld, das der Unternehmensentwicklung förderlich ist. Zweitens fördert die hohe Konzentration an Hochschulen die Rekrutierung talentierter Mitarbeiter. Der dritte Vorteil ist der hoch entwickelte Fertigungssektor in Chengdu, insbesondere im IT-Hardware-Bereich."

Die Chengdu High-Tech-Zone (CDHT), in der XGIMI Technology seinen Sitz hat, ist ein Innovationszentrum in der Stadt. Seit der Gründung von XGIMI im Tianfu Software Park der CDHT hat das Unternehmen beträchtliche Unterstützung erhalten, etwa in Form von reduzierten Mietpreisen, einer förderlichen Politik und in Form von Werbung für das Unternehmen.

Nach Aussage von Zhong bietet Chengdu ein hervorragendes Umfeld für das Unternehmertum, das in mehreren Wellen Neugründungen von äußerst wettbewerbsfähigen, innovativen Unternehmen hervorgebracht hat. "Das wirtschaftsfreundliche Umfeld in Chengdu ist für junge Leute, die ein Unternehmen gründen wollen, sehr attraktiv, da man hier viele gleichgesinnte Partner finden kann. Außerdem bietet die Stadt eine für das Unternehmertum förderliche Politik und lockt junge Menschen nach Chengdu, die dort ihre Träume verwirklichen möchten."

Laut Zhong hat sich das Wirtschaftsklima in Chengdu seit der Gründung seines Unternehmens kontinuierlich verbessert. Die Stadt sei auch bestrebt, die unternehmensorientierten Dienstleistungen über den gesamten unternehmerischen Lebenszyklus hinweg zu verbessern und Standards zu internationalisieren. Dadurch, dass Chengdu für Unternehmen und für die dort wohnenden Mitarbeiter im Alltagsleben angenehmer geworden ist, hat sich die Stadt zu einer Hochburg für Unternehmensgründungen entwickelt, insbesondere im Hightech-Bereich.

XGIMI setzt seinen Weg fort. Auch die Stadt, in der sich das Unternehmen niedergelassen hat, beschleunigt ihren Weg hin zu einer wahrhaft globalen Stadt, die Unternehmen befähigt und als Sprungbrett für die Erschließung neuer Märkte und für den Einsatz von Ressourcen in aller Welt dient. Chengdu und den Unternehmen, die in dieser prosperierenden Stadt ansässig sind, steht eine strahlende globale Zukunft bevor.

