Die Wiener Privatbank hat die jüngsten Listings an der Wiener Börse begleitet, nämlich jenes des Grazer Immobilienentwicklungsunternehmens Aventa in den direct market plus und jenes des Salzburger Nährstoffunternehmens Biogena in den direkt market. Wiener Privatbank-Vorstand: Eduard Berger: "Wir waren von Beginn an stark bei den Börsegängen der Klein- und Mittelbetriebe involviert und unterstützen die Emittenten in sämtlichen Belangen mit unserer hohen Kapitalmarktexpertise. Es freut mich, dass mit Aventa und Biogena ab sofort wieder zwei tolle Unternehmen das Geschehen an der Wiener Börse bereichern!"

Den vollständigen Artikel lesen ...