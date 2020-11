Was für ein Wechselbad der Gefühle: Nachdem der Bitcoin am Mittwoch fast sein Allzeithoch geknackt hatte, ist er am Donnerstag heftig eingebrochen. Ist die Bitcoin-Rallye schon vorbei?Der Bitcoin hat es nicht geschafft sein Allzeithoch von 19.666 US-Dollar auf dem europäischen Handelsplatz Bitstamp zu knacken. Noch am Mittwoch war der Bitcoin auf ein Drei-Jahres-Hoch von fast 19.400 US-Dollar geklettert. ...

