Die Ölpreise tendieren am Freitag nach einem schwachen Handelsauftakt seitwärts. Am Mittag sind 48,50 Dollar je Barrel Rohöl (Brent) Stand der Dinge. Die nationalen Heizölpreise verarbeiten die Verluste vom Vortag und notieren durchschnittlich 0,3 Cent bzw. Rappen je Liter niedriger. Die Nachfrage bleibt besonders in Deutschland sehr hoch. An den internationalen Börsen herrscht angesichts des langen ...

