Frankreich und Großbritannien begingen den zehnten Jahrestag der Lancaster-House-Verträge über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich mit der Unterzeichnung eines gemeinsamen Auftrags an Thales für den Fertigungsbeginn im Rahmen der Phase 2 des Seeminenabwehrprogramms MMCM (Maritime Mine Counter Measures). Mit Phase 1 wurde 2015 begonnen, um die Durchführbarkeit und Tauglichkeit der Technologie nachzuweisen.

(Maritime Mine Counter Measures). Mit Phase 1 wurde 2015 begonnen, um die Durchführbarkeit und Tauglichkeit der Technologie nachzuweisen. Mit diesem Vertragsabschluss werden die französische und die britische Marine mit dem weltweit ersten vollumfänglich integrierten unbemannten Minenabwehrsystem ausgestattet.

Das System wurde unter realen Einsatzbedingungen auf See in Frankreich und Großbritannien getestet und für tauglich befunden.

Zusammen mit seinen Hauptpartnern (ECA Group, L3Harris und Saab) wurde Thales nun mit der Auslieferung dieser Systeme an die französische und britische Marine ab 2022 beauftragt.

Nach dem Abschluss der ersten Phase des Programms, in der zwei Demonstratoren ihre betriebliche Leistungsfähigkeit auf See erfolgreich nachweisen konnten, begingen Frankreich und Großbritannien den zehnten Jahrestag des Abschlusses der Lancaster-House-Verträge durch die Unterzeichnung eines gemeinsam erteilten Auftrags an Thales, mit der Produktionsphase des MMCM-Programms zu beginnen, die der Auslieferung von acht unbemannten Minenjagdsystemen (je vier für Frankreich und Großbritannien) vorangeht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201127005364/de/

MMCM system at sea ©Thales

Die Gefahr von Minen und improvisierten Sprengkörpern ist in allen Konflikten mit Marinebeteiligung gegeben, und darum müssen Länder den Schutz ihres maritimen Bereichs verstärken, um ihre Ressourcen zu schützen und die Freiheit der zivilen Schifffahrt zu gewährleisten. Gleichzeitig ist es unerlässlich, die durch Minen entstehende Gefährdung von Menschenleben zu begrenzen. Mit 50-jähriger Erfahrung in der Betreuung von Seestreitkräften in der ganzen Welt, entwickelt Thales Technologien, die den Übergang von herkömmlichen Lösungen wie Minensuchbooten zu unbemannten Lösungen ermöglichen. Das MMCM-Programm ist der erste Schritt zur Modernisierung des Betriebskonzepts der Minenabwehr in Frankreich und Großbritannien. Es basiert auf dem Einsatz unbemannter Systeme, die herkömmliche Minenjagdboote potenziell ersetzen könnten.

Im Hinblick auf die Einsatzmöglichkeiten ist das neue System ein Quantensprung, der erhebliche Leistungs- und Produktivitätssteigerungen ermöglicht, was bedeutet, dass sich Mitglieder der Streitkräfte nicht mehr dieser großen Gefahr aussetzen müssen. Es verstärkt die Führungspositionen der französischen und der britischen Marine bei Minenjagdbooten und unbemannten Systemen in der Schifffahrt.

Die von Thales und seinen Partnern für das Programm entwickelten Subsysteme umfassen unbemannte Wasserfahrzeuge (Unmanned Surface Vehicles, USVs) für den Transport und die Anbindung von Lösungen sowie die hochmoderne Sonarlösung SAMDIS mit einer einzigartigen Single-Path-Multi-View-Fähigkeit zur Identifizierung und Klassifizierung von Bedrohungen. Das SAMDIS-Sonar kann auf autonomen Unterwasserfahrzeugen (AUVs) oder auf TSAM-Fahrzeugen (Towed Synthetic Aperture Multiviews) installiert werden, die vom USV aus gesteuert werden. Das USV kann zudem auch ein ferngesteuertes Fahrzeug (Remotely Operated Vehicle, ROV) zur Neutralisierung von Bedrohungen mitführen. Das gesamte System wird von Bedienern fernüberwacht, die in einem portablen Operationszentrum (Portable Operational Centre, POC) tätig sind, welches bis zu drei Systeme auf See gleichzeitig steuern kann.

MMCM ist das einzige praxiserprobte System, das fortschrittliche Technologien einschließlich Autonomie bietet, um mit einer Kombination beispielloser Nutzererfahrungen in Echtzeit die Leistung und Produktivität zu verbessern. Es nutzt Big-Data-Austausch mit vertrauenswürdiger potenzierter künstlicher Intelligenz (A2I), um eine gewaltige Steigerung des Kundenvertrauens in die Betriebsabwicklung und Verbesserung der Sicherheit nationaler Interessen zu erzielen. Mit dem von Thales bei MMCM angewendeten offenen Architekturansatz lassen sich diese neuen Technologien problemlos in das Gesamtsystem integrieren. Damit erhält die jeweilige Marine die Gelegenheit, über die Gesamtlebensdauer des Systems hinweg neue Betriebsfunktionen planmäßig einzuführen.

Nach der erfolgreichen ersten Konfiguration des gesamten Systems, die unter realen Einsatzbedingungen durchgeführt wurde, hat sich Thales nun verbindlich zur Auslieferung des ersten betriebsfähigen Systems an die französische und die britische Marine bis 2022 verpflichtet. Dieses Programm veranschaulicht die beispielhafte Zusammenarbeit der beiden Staaten und Industriekonsortien und verankert die einzigartige Expertise von Thales und seine weltweite Führungsstellung im Bereich konventioneller Minenabwehr. Das Unternehmen unterstützt über 50 Prozent der Minensuchfahrzeuge weltweit, wobei mehr als 300 Systeme im Einsatz sind.

"Thales bedankt sich herzlich bei Frankreich und Großbritannien, dass sie bei einem so wichtigen Technologieübergang auf die Thales-Teams in Frankreich und Großbritannien vertrauen. Bisher haben die MMCM-Systeme mit Zubehör in den Einsatzprüfungen eine Meeresfläche in der Größe von 30,000 Fußballplätzen abgedeckt, manchmal bei sehr rauer See. Dies ist in der Tat ein Entwicklungssprung in der Art und Weise, wie die Marine in Zukunft auf bösartige Bedrohungen wie Minen und improvisierte Sprengkörper auf See reagieren kann", so Alexis Morel, VP Underwater Systems, Thales.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen, das in digitale und "Deep-Tech"-Innovationen wie Konnektivität, Big Data, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Quantentechnologie investiert für eine Zukunft, der wir alle vertrauen können und die für die Entwicklung unserer Gesellschaft unverzichtbar ist. Das Unternehmen bedient einen Kundenstamm aus Unternehmen, Organisationen und Regierungen und stellt Lösungen, Dienstleistungen und Produkte für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Verkehr, digitale Identität und Sicherheit bereit, die seine Kunden bei der Erfüllung kritischer Missionen unterstützen und dabei den Menschen in den Mittelpunkt von Entscheidungsprozessen stellen.

Mit 83.000 Beschäftigten in 68 Ländern erzielte Thales im Jahr 2019 einen Umsatz von 19,0 Milliarden Euro (auf 12-Monats-Basis einschließlich Gemalto).

BITTE BESUCHEN SIE

Thales Group

Market-Seite

HD-Fotos zum Herunterladen

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201127005364/de/

Contacts:

PRESSEKONTAKT

Thales, Media Relations

Land Naval Defence

Faïza Zaroual

+33 (0)7 81 48 80 41

faiza.zaroual@thalesgroup.com