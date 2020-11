Nach einer längeren Seitwärtsphase ist der Crude Oil Future am Dienstag, 24. November durch seinen Widerstand bei 43,50 Dollar nach oben ausgebrochen und stieg am darauffolgenden Tag in der Spitze bis auf 46,26 Dollar. Positive Nachrichten bezüglich der Entwicklung neuer Corona-Impfstoffe sorgten für eine Sentiment Veränderung in der bislang stark gebeutelten Ölindustrie. Ob die Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung der Energie Nachfrage berechtigt ist oder doch zu optimistisch ausfällt, werden ...

