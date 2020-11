Mainz (ots) -Am Montag, 30. November 2020, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF das Krimi-Drama "Das Verhör in der Nacht", das nach Daniel Kehlmanns Theaterstück " Heilig Abend" verfasst ist. Es spielen Sophie von Kessel und Charly Hübner. Regisseur Matti Geschonneck inszenierte den Fernsehfilm der Woche, Autor Daniel Kehlmann hat das Drehbuch zur Fernseh-Adaption seines Theaterstücks selbst verfasst. Der Film steht bereits in der ZDFmediathek zur Verfügung.An Heiligabend wird Philosophiedozentin Judith (Sophie von Kessel) von Polizist Thomas (Charly Hübner) aufgehalten, weil sie verdächtigt wird, einen Terroranschlag geplant zu haben. Thomas muss die Wahrheit herausfinden. Judith verwickelt ihn im Laufe des Verhörs immer wieder in Diskussionen über das Dilemma von Freiheit und Sicherheit. Wird sie gestehen, oder kann sie Thomas von ihrer Unschuld überzeugen?Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de)Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dasverhoerindernachtPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/das-verhoer-in-der-nacht/"Das Verhör in der Nacht" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/nkQVG/https://twitter.com/ZDFpresse Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4776248