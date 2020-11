Seit einigen Monaten führt DER AKTIONÄR die Aktie von Cellink auf der Empfehlungsliste (zuvor im Aktienreport vorgestellt). Das schwedische Unternehmen agiert in einem extrem spannenden Zukunftsmarkt: dem Bioprinting. Ab dem kommenden Jahr erhält Cellink nun prominente Unterstützung im wissenschaftlichen Beirat.Prof. Robert Langer vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) und Mitbegründer von Moderna wird einen Posten in diesem Gremium ab 2021 erhalten. "Wir hatten das Vergnügen, mit Prof. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...