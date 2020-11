Eine ruhige Handelswoche für den DAX scheint heute ohne größere Kursausschläge zu Ende zu gehen: Der DAX notiert bei knapp über 13.300 Punkten minimal im Plus. Von der Wall Street gibt es über die Thanksgiving-Feiertage keine Impulse. Für etwas gute Laune sorgen positive Konjunktur-Daten aus China. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Volkswagen (WKN: 766403) Moderna will seinen Corona-Impfstoff bereits im Dezember an die EU ausliefern. Noch fehle jedoch die Freigabe durch die ...

