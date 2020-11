Der Dax geht am heutigen Freitag (27.11.) offenkundig einem ruhigen Wochenausklang entgegen. Nachdem gestern in den USA die Börsen aufgrund des Feiertags geschlossen waren, fehlen aktuell die Impulse. Dass sich der Index weiterhin deutlich oberhalb von 13.000 Punkten halten kann, versetzt ihn mit Blick auf die nächsten Tage in eine komfortable Ausgangsposition. Die nächste Handelswoche könnte für den Dax und die Aktienmärkte allgemein herausfordernd ...

