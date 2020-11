DGAP-News: Munich Convent AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Munich Convent AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.12.2020 in Bankgasse 3, Nürnberg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



27.11.2020 / 15:05

Munich Convent AG Nürnberg Ladung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung am 29.12.2020 um 15:00 Uhr der Firma Munich Convent AG

mit dem Sitz in Nürnberg

in den Geschäftsräumen in Nürnberg, Bankgasse 3,

der Notare Maximilian Hagg, Dr. Philipp Lederer Tagesordnungspunkte mit folgendem Inhalt: 1. Auflösung der Aktiengesellschaft 2. Bestellung des Abwicklers Munich Convent AG

