Auf dem Dach eines Aluminiumproduzenten entsteht die aktuell größte Photovoltaik-Dachanlage in Österreich. Die Firma CCE Clean Capital Energy realisiert das 6,9 MW-Projekt.Foto: AMAG Die Entwicklerfirma CCE Clean Capital Energy baut die größte Dachanlage in Österreich. Wie das Unternehmen aus Garsten mitteilte, werde die Anlage mit einer Nennleistung von 6,9 MW auf den Dächern des Aluminiumherstellers AMAG in Ranshofen zum Einsatz kommen. Die beanspruchte Fläche betrage dabei über 55.000 m². Industriebetrieb ...

