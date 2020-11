Wien (www.fondscheck.de) - "Wenn ein renommiertes Institut wie das Forum Nachhaltige Geldanlagen in Berlin gleich allen unseren nachhaltigen Fondsprodukten höchste Qualitätsstandards bescheinigt, dann hat das eine enorme Aussagekraft", freut sich Dieter Aigner, Geschäftsführer der Raiffeisen KAG über die vielen "3-Sterne"-Auszeichnungen, also Bestnote, bei der diesjährigen FNG-Siegel-Vergabe, so Raiffeisen Capital Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

