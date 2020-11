DJ WOCHENVORSCHAU/30. November bis 6. Dezember (49. KW)

=== M O N T A G, 30. November 2020 *** 00:50 JP/Industrieproduktion Oktober *** 02:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) November 07:00 LU/Adler Group SA, Ergebnis 9 Monate, Senningerberg 08:00 DE/vierteljährlicher Tarifindex 3Q 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Jahresergebnis, Frankfurt *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen November *** 09:00 AT/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise November (vorläufig) *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen November *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen November *** 11:00 IT/Verbraucherpreise November (vorläufig) 12:00 DE/Bundesverband deutscher Banken, Online- Veranstaltung zum Thema: "Deutschland inmitten der zweiten Corona-Welle- welche Wirtschaftspolitik brauchen wir zum Aufbruch aus der Krise?" 13:40 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Virtueller Doorstep vor Sitzung der Eurogruppe, Berlin *** 14:00 EU/Videokonferenz der Eurogruppe *** 14:00 DE/Verbraucherpreise November (vorläufig) 14:00 DE/Bundesregierung, Reg-PK, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago November 16:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Bürgerdialog mit Polizeibeamten, Berlin *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg November *** - AT/Opec, Ministertreffen *** - DE/Stellenindex BA-X November - DE/Gerry Weber International AG, Ergebnis 3Q, Halle/Westfalen D I E N S T A G, 1. Dezember 2020 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin November *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 07:30 AT/Zumtobel Group AG, Ergebnis 1H, Dornbirn *** 07:45 CH/BIP 3Q 08:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Eröffnung (per Videobotschaft) der Wasserstoff-Tagung des Deutsch-Russischen Rohstoff-Forums *** 09:00 DE/Digital-Gipfel (virtuell), u.a. mit Reden von Bundeswirtschaftsminister Altmaier (09:30), EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (11:00), Bitkom-Präsident Berg (13:30) sowie von Bundeskanzlerin Merkel(14:00) *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November 09:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Eröffnungsrede des Digital-Gipfels 2020, Berlin 09:45 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Virtueller Doorstep vor Sitzung des EU-Rates der Wirtschafts- und Finanzminister, Berlin *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November(2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister (per Videokonferenz) 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Bitkom-Präsident Achim Berg, PK zum Digital-Gipfel, Berlin 10:00 IT/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone November (Vorabschätzung) *** 11:00 FR/OECD, Veröffentlichung des Wirtschaftsausblicks Nr. 108 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Paneldiskussion "GAIA-X: Digitale Souveränität für Europa", Berlin 14:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK nach Ratstagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November *** 16:00 US/Bauausgaben Oktober *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q, San Francisco 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q, Palo Alto *** 22:15 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen - DE/Bundesnetzagentur, Bekanntgabe der Zuschläge der ersten deutschen Steinkohle-Auktion - DE/Siemens AG, Geschäftsbericht, München M I T T W O C H, 2. Dezember 2020 07:40 DE/Dr. Hönle AG, Jahresergebnis, Gräfelfing *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Oktober *** 08:30 CH/Verbraucherpreise November 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 10:30 DE/Bundesregierung, Klima-Kabinett zu 1 Jahr Klima-Beschlüssen, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Oktober *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 2 Mrd EUR *** 12:30 EU/EZB, Ergebnis Zuteilung eines 8-monatigen PELTRO 13:00 DE/Bundesregierung, Reg-PK, Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Ministerpräsidenten der Länder, Bund-Länder-Gipfel zu Corona, Energiewende, Digitalisierung, Bürokratieabbau, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Beige Book D O N N E R S T A G, 3. Dezember 2020 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin November 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (2. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Oktober 10:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und Better Finance, Online-PK zur Vorsellung einer EU-Untersuchung zu Erfahrungen mit virtuellen Hauptversammlungen *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober 12:00 DE/Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller, Jahres-PG (Web-Konferenz) 12:00 FI/Fortum Oyj, Capital Market Day (virtuell) 12:15 DE/Deutsche Bahn, Bilanz über Einstellungsoffensive 2020, Berlin 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Wirtschaftsvertreter, Bundeskanzlerin Merkel und Wirtschaftsvertreter, Berlin *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit November (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November *** 22:10 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse *** - DE/Pkw-Neuzulassungen November F R E I T A G, 4. Dezember 2020 *** 08:00 DE/Auftragseingang Oktober 11:00 GR/BIP 3Q 11:30 DE/Bundesregierung, Reg-PK, Berlin *** 12:05 EU/EZB, Mitteilung zum Volumen der vorfristigen Rückzahlungen aus TLTRO2, Frankfurt *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten November *** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober 16:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede bei Deutschem Nachhaltigkeitstag, Berlin - EU/Ratingüberprüfungen für Italien (Fitch), Rumänien (S&P), Russland (Moody's), Türkei (Moody's), Kroatien (Fitch), Malta (Fitch), Schweden (Fitch) S A M S T A G, 5. Dezember 2020 - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2020 08:52 ET (13:52 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.