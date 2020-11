Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Sind die Aktien der chinesischen E-Autobauer Xpeng, Nio und Co. noch zu stoppen? Der Börsenpunk hat nach der zuletzt unfassbaren Rallye einen klaren Rat für die Anleger. Stichwort Elektromobilität, ohne Lithium geht auch bei den schönsten E-Autos wenig bis nichts. Deswegen hat sich der Börsenpunk - wenn auch etas widerwillig - in der Branche umgesehen. Folgende Aktien werden im Video besprochen: Xiaomi (WKN: A2JNY1), Palantir (WKN: A2QA4J), Sony (WKN: 853687), Endor (WKN: 549166), Beyond Meat (WKN: A2N7XQ), Modern Meat (WKN: A2P754), Guillemot (WKN: 917556)Zaptec (WKN: A2QEA9), Zalando (WKN: ZAL111), Mayr Melnhof (WKN: 890447), Airbus (WKN: 938914), Xpeng (WKN: A2QBX7), Arrival EV (IPO folgt), Lucid Motors (IPO folgt), Rivian (IPO folgt), Quantumscape (IPO folgt), Albemarle (WKN: 890167 ), Livent (WKN: A2N464), SQM (WKN: 895007), Fisker (WKN: A2P9A3), Garmin (WKN: A1C06B) Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk