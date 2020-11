Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Aufgrund eines Feiertags blieben die US-Börsen gestern geschlossen. Mit dem heutigen "Black Friday" wird in den USA traditionell das Weihnachtsgeschäfts eingeläutet. Es findet heute nur verkürzter Handel statt. Bei den Einzelthemen geht es heute um Disney, Lululemon, Peloton, Tesla, Facebook und Palantir. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.