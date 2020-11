DJ Kartellamt verlängert Prüffrist für Verkauf Real-Standorte an Edeka

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Bundeskartellamt hat die Frist für die Prüfung des geplanten Erwerbs von bis zu 72 Real-Standorten durch Edeka um vier Wochen bis zum 21. Januar verlängert. Ein Sprecher des Kartellamts sagte, die Verlängerung sei in dieser Woche im Einvernehmen mit den beteiligten Unternehmen geschehen. Es gebe "keinen besonderen Grund", es sei ein "komplexeres Verfahren".

Ursprünglich wollte das Kartellamt den Kauf bis zum 21. Dezember prüfen, nun läuft die Prüfung bis 21. Januar. Die Kartellbehörde prüft die Pläne seit August.

In einem anderen Verfahren hatte das Bundeskartellamt Mitte November beim geplanten Kauf von bis zu 101 Real-Märkten durch Kaufland Bedenken angemeldet. Dadurch verlängerte sich die Frist bis zu einer abschließenden Entscheidung durch die Behörde bis zum 30. Dezember. Nach den Angaben ist die Kartellbehörde in dem Verfahren in Verhandlungen mit dem Verkäufer SCP und dem Interessenten Kaufland, der zur Schwarz-Gruppe gehört. Beide Parteien haben in den Verhandlungen seit 6. November Vorschläge zur Beseitigung der Bedenken gemacht.

Laut Mitteilung von Mitte November sieht das Bundeskartellamt nach vorläufiger Einschätzung "eine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs in neun regionalen Absatzmärkten" durch den Zuerwerb der dortigen Real-Standorte durch die Schwarz-Gruppe. Darüber hinaus sieht die Kartellbehörde "mit Blick auf die vertikale Beziehung zu Lieferanten und das horizontale Verhältnis zu Wettbewerbern im Lebensmitteleinzelhandel" ebenfalls wettbewerbliche Bedenken gegen das Vorhaben

SCP wiederum teilte mit, man sei "optimistisch", das Verfahren wie geplant bis Ende 2020 abschließen zu können. Man begrüße, dass das Bundeskartellamt für 92 der 101 von Kaufland angemeldeten Standorte absatzseitig keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken sieht.

Die SCP Group, eine Luxemburger Investmentgesellschaft mit Büro in London, die von dem russischen Investmentunternehmen Sistema kontrolliert wird, hatte zusammen mit dem Frankfurter Immobilieninvestor x+bricks alle 279 Real-Märkte vom Handelskonzern Metro im Frühjahr erworben. Dieses Vorhaben war von der Europäischen Kommission freigegeben worden.

