Wellness zuhause - Der neue Kick für Ihr Badezimmer

Wellness zuhause wird immer mehr geschätzt. In der Zeit, die man tagtäglich im Badezimmer für die Körperpflege verbringt, möchte man sich auch wohlfühlen.

Zum Wohlfühlen trägt vor allem die Optik der Ausstattung bei, wie schöne Fliesen, moderne Badmöbel und edle Armaturen. Ein wichtiger Faktor für die Sinne ist ebenfalls die passende Lichtstimmung. Ein dunkles Loch oder ein grelles Licht lassen kein wohliges Gefühl aufkommen. Als Anforderung an die Ausstattung treten zudem immer mehr die Gesundheitsaspekte in den Vordergrund, sei es bei Themen wie Hygiene oder Krankheitsprävention durch Wechselduschen, Dampfbäder oder Saunagänge. Technische Neuerungen wie Dusch-WCs und berührungslose Armaturen erfüllen neue Hygienestandards und erleichtern gleichzeitig das lästige Putzen im Badezimmer. Mit den marktEINBLICKE Badtrends zieht ein Stückchen Wellness in Ihr Zuhause ein.

Berührungslose Armaturen

Mit der Corona-Pandemie traten Hygieneanforderungen stärker in den Vordergrund. Vor allem in öffentlichen Bereichen, aber auch im Privaten, wird auf Hygiene wieder mehr Wert gelegt. Schon in den letzten Jahren hat sich der Trend hin zu gesundheitsorientierter Architektur mit gestiegenen Hygienekonzepten immer weiterentwickelt. Berührungslose Armaturen, die über einen Infrarotsensor gesteuert werden, wenn man die Hände darunter hält, bilden eine gute Alternative zu den Einhebel- oder Zweihebelmischern, um das Händewaschen hygienischer zu gestalten. Je weniger Kontakt zu einem Produkt stattfindet, desto weniger Viren können übertragen werden. Viele Hersteller haben diese berührungslosen Armaturen im Sortiment, so zum Beispiel die Firma Grohe mit den Modellen Grohe Bau Cosmopolitan E, Essence E und Eurocube E.

Dusch-WCs

Intelligente Technik findet immer mehr Einzug in die Privathaushalte. Der Wunsch nach einem sauberen Zuhause bringt innovative Entwicklungen auf den Markt, die den Alltag erleichtern. Zu dieser technischen Innovation zählt in jedem Fall das Dusch-WC. Dies erfüllt viele Anforderungen gleichzeitig. An erster Stelle sind Dusch-WCs einfacher zu putzen. Sie sind spülrandlos und haben eine spezielle Oberflächenbeschichtung, die das Absetzen von Schmutz verhindern. Zweitens findet eine automatische Geruchsabsaugung statt und die Luft wird zusätzlich mit einem Aktivkohlefilter gereinigt. Eventuellen Keimen und Bakterien in der Luft wirken spezielle Technologien entgegen. Dank Silberionen können Keime in der Umgebungsluft abgetötet werden und die Bakterienbildung reduziert sich um bis zu 99,9 Prozent. Um die Berührung zu vermeiden, öffnet und schließt sich der Deckel automatisch. Bei Nacht hilft die praktische Nachtlicht-Funktion. Auch in Sachen Nachhaltigkeit ist das Dusch-WC vorne mit dabei, denn durch die Reinigung mit Wasser geht der Toilettenpapierverbrauch automatisch zurück.

Metall-Chic

Armaturen abseits von Chrom bringen neue Abwechslung ins Badezimmer. Akzente setzen Accessoires und Armaturen in Schwarz, Messing und Gold. Wer Wert auf einen edlen Look legt, wird sich an den gebürsteten und polierten Metalltönen wie Messing, Kupfer, Goldoptik, Rotgold oder Platin erfreuen. Die Armatur Tara von Dornbracht aus gebürstetem Messing ist eine dieser neuen Armaturen, die matt gebürstet ist, aber gleichzeitig eine brillante Erscheinung darstellt. Gold strahlt immer eine besondere Wertigkeit aus.

