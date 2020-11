Die Aktie von Covestro hat sich in den vergangenen Wochen extrem stark entwickelt. Auch am heutigen Freitag kann das Papier ordentlich zulegen. Am späten Nachmittag gewinnt die Aktie von Covestro 1,8 Prozent auf 47,20 Euro und ist damit hinter der Aktie von Infineon der zweitstärkste Wert des Tages im deutschen Leitindex DAX. Covestro profitiert dabei nicht zuletzt von einigen positiven Analysten-Kommentaren.Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Covestro nach einem Analystengespräch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...