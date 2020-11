Die Aktionäre der Addiko-Bank haben bei der heutigen virtuellen Hauptversammlung eine bedingte Dividende in Höhe von 2,05 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen, wie die Bank am Freitag mitteilte. Die Auszahlung der Dividende sei von zwei Bedingungen abhängig.Einerseits davon, dass vor oder spätestens bis zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2020 am 10. März 2021 einer Auszahlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...