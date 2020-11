Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise TUI wieder. Der TUI-Großaktionär Alexej Mordaschow ist laut Presseberichten offenbar bereit, sich finanziell an den neuen Hilfen zu beteiligen. Bei den Verkäufen steht Nel auf dem zweiten Platz. Das Nel-Spin-Off Everfuel strebt eine Mehrheitsbeteiligung an H2 Fuel Norway an, welches wiederum eine Tochtergesellschaft von Nel ist. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv