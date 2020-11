Die Berry Global Inc. (ISIN: US08579W1036, WKN: A1J4U3), ein weltweit führender Spezialist für Kunststoffverpackungen, schlägt sich im aktuellen Wirtschaftsabschwung weitaus besser als von den Experten erwartet wurde. Wie das Unternehmen kürzlich mitteilte, reduzierten sich die Umsatzerlöse im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019/2020 (per September) gegenüber der Vorjahresperiode lediglich minimal von 3,02 Mrd. US-Dollar auf 3,01 Mrd. US-Dollar. Zwar ging der Nettogewinn zeitgleich von 1,73 US-Dollar je Aktie auf 1,47 US-Dollar zurück. Bereinigt um einmalige Sondereffekte stieg das EPS jedoch sogar von 0,90 US-Dollar auf 1,59 US-Dollar je Anteilschein.Mit der jüngst vorgestellten Q4-Bilanz konnte das in Evansville (US-Bundesstaat Indiana) ansässige Unternehmen die Erwartungen der Analysten massiv übertreffen. So wurden die Konsensschätzungen für den Zeitraum von Juli bis September, die sich lediglich auf ein EPS von 1,22 US-Dollar beliefen, um stattliche 30 % geschlagen.

