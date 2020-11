E-Commerce-Aktien sind in den USA am Freitag wieder stark gefragt. Auch Etsy, die Plattform für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten und Künstlerbedarf, hat mit plus acht Prozent ein neues Allzeithoch erreicht. Schwung geben Analysen, dass die Umsätze am Black Friday neues Rekordniveau erreichen.Laut Adobe Analytics sind die Online-Ausgaben an Thanksgiving gegenüber dem Vorjahr um 22 Prozent auf ein neues Rekordniveau von 5,1 Milliarden Dollar geklettert. Analysiert wurden dabei die ...

