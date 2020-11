Dünne Nachrichtenlage, Black Friday, wenig Bewegung bei den Aktien. So lässt sich das Börsengeschehen im heutigen Tagesverlauf beschreiben. Der DAX hat allerdings nach der sehr guten Monatsentwicklung im November auch Grund für etwas Ruhe. Er notiert derzeit dennoch weiter freundlich und kratzt weiter an seinen Widerständen. Er liegt derzeit 72 Punkte bzw. 0,54 % höher bei 13.359 Punkten.In den USA legen viele Amerikaner nach dem gestrigen Thanksgiving einen ruhigen Freitag ein und nutzen die Zeit oft zum Shoppen, was der Black Friday mit seinen vielfachen Werbe- und Sonderangeboten anschiebt.

