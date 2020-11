(shareribs.com) Frankfurt / New York 27.11.2020 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel erneut fester. Der TecDAX klettert um mehr als ein Prozent. An der Wall Street steigen die Papiere des Autobauers Tesla in Richtung der Marke von 600 USD. Der DAX steigt am Nachmittag um 0,5 Prozent auf 13.348 Punkte, gestützt von Infineon, Covestro und BASF. Auf der Verliererseite stehen BMW, Volkswagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...