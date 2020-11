DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Vifor haussieren mit Übernahmespekulation

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen haben am Freitag bei lust- und impulslosem Handel kleine Aufschläge ins Ziel gerettet. Von der Wall Street fehlten mit dem Thanksgiving-Feiertag am Vortag und dem verkürzten Handel am "Black Friday" die Impulse. Mit dem "Black Friday" startet das Weihnachtsgeschäft in die heiße Phase - nicht nur in den USA. "Jetzt wird sich zeigen, ob das Weihnachtsgeschäft für den Einzelhandel ein bisher schwieriges Jahr 2020 noch retten kann", so Marktstratege Thomas Altmann von QC Partner. Im Pandemiejahr seien auch im Weihnachtsgeschäft die Online-Riesen im Vorteil.

Für Zurückhaltung sorgte unverändert die aktuelle Corona-Welle. In Deutschland war die Marke von einer Million Corona-Infektionen überschritten worden. Binnen 24 Stunden wurden 22.806 neue Ansteckungsfälle in Deutschland registriert, die Zahl der Corona-Toten stieg um 426 auf 15.586. In Ländern wie Frankreich und Italien fielen die Zahlen nach wie vor deutlich höher aus. Der DAX notierte in diesem Umfeld 0,4 Prozent höher bei 13.336 Zählern, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,5 Prozent auf 3.528 Zähler nach oben.

Spanische Banken im Blick

Die Aktie der spanischen Banco de Sabadell brach um 13,6 Prozent ein. Die erst vor zwei Wochen bekanntgewordenen Fusionsgespräche zwischen der BBVA und der sehr viel kleineren Bank waren gescheitert. Es sei keine Einigkeit über das Tauschverhältnis bei einem Zusammenschluss erzielt worden, hieß es zur Begründung. Bei den BBVA-Aktionären kam das gut an - für das Papier ging es an der Madrider Börse um 5 Prozent nach oben.

Der französische Baustoffkonzern Saint-Gobain erwartet im zweiten Halbjahr 2020 bereinigt einen höheren operativen Gewinn als im Vorjahreszeitraum. Zudem kündigte der Konzern an, für 2020 eine Dividende von unverändert 1,33 Euro zahlen zu wollen. Die Papiere legten um 1,5 Prozent zu.

Vifor machten an der Börse in Zürich einen Sprung von 8,2 Prozent, im Tageshoch stand die Aktie noch deutlich höher. Ursache für den Kurssprung war ein Bericht, laut dem Beteiligungsgesellschaften Interesse an einer Übernahme des schweizerischen Pharmaunternehmens haben sollen. Das Gebot soll eine Größenordnung von 10 Milliarden Franken aufweisen. Die Marktkapitalisierung lag zuletzt bei rund 8 Milliarden Franken.

Positiv für die Aktie der EDF wertete die Citigroup die steigende Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Einigung zwischen der französischen Regierung und der EU-Kommission über die Reform der Preisgestaltung für Atomkraft komme. Bereits am Vortag hatten die Analysten von Jefferies wegen anhaltender Medienspekulationen über eine neue Atomverordnung das EDF-Kursziel angehoben. Für die Aktie ging es in Paris um 11 Prozent nach oben.

Medios-Hausse dank Übernahme

Als "wertsteigernd" stuften die Analysten von Jefferies den Zukauf des pharmazeutischen Großhändlers Cranach Pharma durch Medios ein. Zudem verbreitere sich die Wachstumsbasis von Medios dadurch erheblich. Cranach konzentriere sich auf Pharmazeutika in den Bereichen Neurologie, Hämophilie, Augenheilkunde, Rheumatologie und Onkologie. Die Übernahme sollte Medios in die Lage versetzen, sich stärker als Full-Service-Anbieter im Bereich Spezialpharma zu positionieren. Medios schossen um 20,7 Prozent empor.

Zum Wochenschluss fand am Abend noch ein Wechsel in den Stoxx-Blue-Chip-Indizes statt. Nach der Zusammenlegung der niederländischen Unilever N.V. mit der britischen Unilever plc fallen erstere aus den Stoxx-Indizes heraus. Im Euro-Stoxx-50 werden sie durch Flutter Entertainment ersetzt, im Stoxx-50 durch Prosus.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.527,79 +16,85 +0,5% -5,8% Stoxx-50 3.090,22 +6,74 +0,2% -9,2% Stoxx-600 393,23 +1,60 +0,4% -5,4% XETRA-DAX 13.335,68 +49,11 +0,4% +0,7% FTSE-100 London 6.373,84 +10,91 +0,2% -15,6% CAC-40 Paris 5.598,18 +31,39 +0,6% -6,4% AEX Amsterdam 611,67 +4,28 +0,7% +1,2% ATHEX-20 Athen 1.753,75 +28,23 +1,6% -23,7% BEL-20 Brüssel 3.719,36 +27,88 +0,8% -6,0% BUX Budapest 39.308,90 +285,34 +0,7% -14,7% OMXH-25 Helsinki 4.624,11 +56,47 +1,2% +9,5% ISE NAT. 30 Istanbul 1.477,58 -15,64 -1,0% +6,4% OMXC-20 Kopenhagen 1.401,59 +18,18 +1,3% +23,4% PSI 20 Lissabon 4.607,25 +44,57 +1,0% -10,8% IBEX-35 Madrid 8.190,70 +86,10 +1,1% -14,2% FTSE-MIB Mailand 22.352,46 +151,02 +0,7% -5,1% RTS Moskau 1.302,43 -4,71 -0,4% -15,9% OBX Oslo 835,65 +9,82 +1,2% -0,9% PX Prag 968,32 +3,23 +0,3% -13,2% OMXS-30 Stockholm 1.937,09 +5,12 +0,3% +9,3% WIG-20 Warschau 1.852,69 +3,12 +0,2% -13,8% ATX Wien 2.598,96 +20,06 +0,8% -18,3% SMI Zürich 10.501,18 +3,39 +0,0% -1,1% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,59 0,00 -0,83 US-Zehnjahresrendite 0,85 -0,04 -1,83 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 08:19 Uhr Do, 17:22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1957 +0,39% 1,1929 1,1841 +6,6% EUR/JPY 124,40 +0,17% 124,10 122,99 +2,0% EUR/CHF 1,0817 +0,15% 1,0806 1,0798 -0,4% EUR/GBP 0,8987 +0,78% 0,8924 0,8952 +6,2% USD/JPY 104,05 -0,20% 104,04 103,88 -4,3% GBP/USD 1,3305 -0,39% 1,3367 1,3225 +0,4% USD/CNH (Offshore) 6,5693 -0,00% 6,5755 6,5764 -5,7% Bitcoin BTC/USD 16.792,88 -2,29% 17.215,69 17.993,51 +132,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,32 45,71 -0,9% -0,39 -19,1% Brent/ICE 48,02 47,80 +0,5% 0,22 -21,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.785,64 1.811,05 -1,4% -25,42 +17,7% Silber (Spot) 22,64 24,13 -6,2% -1,49 +26,8% Platin (Spot) 966,45 966,00 +0,0% +0,45 +0,2% Kupfer-Future 3,40 3,36 +2,6% +0,09 +20,2% ===

