Automobilhersteller Volkswagen wird in Zukunft in seine neue Serie reiner Elektroautos auch einen kostengünstigen Kleinwagen integrieren. Dieses Fahrzeug ist für die Ausbaustufe ab dem Jahr 2023 geplant, soll unterhalb der kürzlich gestarteten ID.3 angesiedelt werden und in der Standardversion etwa 20.000, aber auf jeden Fall deutlich unter 30.000 Euro liegen. Ein Projektteam ist derzeit mit dem Projekt betraut. Das Auto dürfte ungefähr die Größe ...

