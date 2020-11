Weltweit 3,5 Millionen Menschen, darunter 60.000 Deutsche, sollen auf die frei erfundene Kryptowährung Onecoin hereingefallen sein. Jetzt ist ein erster Strafprozess in Deutschland in Reichweite. In den Jahren 2014 bis 2017 hatte die von einer bulgarischen Unternehmerin ins Leben gerufene Kryptowährung Onecoin zahlreichen Investoren vorgegaukelt, eine Art europäische Bitcoin-Alternative zu sein. Eine Blockchain soll vorhanden gewesen sein, ebenso überzeugte offenbar der stetig steigende Kurs. Das Problem: Onecoin war frei erfunden. Im Frühjahr 2017 flog der Schwindel auf. 60.000 deutsche...

Den vollständigen Artikel lesen ...