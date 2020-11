Die Aktie des Modeschmuckhändlers Bijou Brigitte modische Accessoires AG (ISIN: DE000522950; WKN: 522950) befindet sich schon seit dem Jahr 2006 in einem Abwärtstrend. So kämpft das Unternehmen, das in Europa ein Filialnetz mit rund 1.040 Standorten betreibt, schon längere Zeit gegen die immer stärker werdende Konkurrenz aus dem Internet. Zwar blieben viele Kundinnen dem Hamburger Unternehmen aufgrund des gut sortierten Angebots von rund 10.000 Artikeln einigermaßen treu, so dass sich die Umsätze in den Jahren zwischen 2014 und 2019 auf einem Niveau von rund 330 Millionen Euro stabilisieren konnten. Allerdings entdecken mit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie nun immer mehr Klienten die Möglichkeiten, die das Online-Shopping auch in dieser Nische bietet.

