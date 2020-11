Singapur (ots/PRNewswire) - In Singapur ansässiges Fintech-Unternehmen, Lightnet Pte. Ltd. (Lightnet Group), hat eine Partnerschaft mit der Siam Commercial Bank (SCB) angekündigt. Die Partnerschaft macht Überweisungsdienste für alle thailändischen Bankkonten und alle, die sich für PromptPay angemeldet haben, zugänglich. PromptPay ist ein von der Regierung gesponserter Dienst, der sofortige Überweisungen von Bank zu Bank ermöglicht.Suvicha Sudchai, Chief Product Officer der Lightnet Group, sagt: "SCB wird der Abwicklungspartner der Lightnet Group sein, der für die Auszahlung und das Clearing von Zahlungen zuständig ist, die elektronische Zahlungsabwicklung erleichtert und reibungslose Echtzeit-Überweisungen nach Thailand von überall auf der Welt mit niedrigeren Gebühren ermöglicht."Diese Partnerschaft bietet SCB zusätzliche internationale Geldtransferoptionen über die Kanäle der Lightnet Group. "Die Siam Commercial Bank ist ein langjähriger Unterstützer von Fintech-Start-ups in Thailand, und unser Fintech-Investitionsarm, Digital Ventures Co. Ltd. ist mit einer Kapitalbasis von insgesamt 100 Millionen US-Dollar der größte Risikokapitalfonds in Thailand. Fintechs spielen eine wesentliche Rolle bei der digitalen Transformation der SCB, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Lightnet Group, um die globale Überweisungsindustrie zu revolutionieren", sagt EVP, Payment Strategy and Digital Disruptive Technology, Srihanath Lamsam.Zu der neuen Partnerschaft sagt Tridbodi Arunanondchai, CEO und Vizepräsident der Lightnet Group: "Wir sind sehr stolz darauf, mit SCB zusammenzuarbeiten, um grenzüberschreitende Überweisungen zusammen mit einem anderen vertrauenswürdigen globalen Anbieter von Fintech-Lösungen, SENTBE, zu erleichtern. Die SCB ist eine der renommiertesten Banken Thailands, und die von der Bank eingesetzten Technologieinvestitionen ermöglichen es uns, unsere Plattform zu optimieren und unsere Ziele zu erreichen."Die Partnerschaft der Lightnet Group mit SCB und Sentbe erweitert die Reichweite der Lightnet Group im Einklang mit ihrer Mission, finanzielle Mobilität und Inklusivität zu fördern.Informationen zur Lightnet GroupDie Lightnet Group ist ein Fintech-Unternehmen mit Sitz in Singapur, das sich die Förderung der finanziellen Mobilität und Inklusivität zum Ziel gesetzt hat. Die Lightnet Group befähigt Bevölkerungsgruppen ohne Bankkonto und KMU-Handelsfinanzierungen zu einem integrativen internationalen Überweisungsökosystem. Das internationale Überweisungsökosystem der Lightnet Group nimmt das Velo-Protokoll als ihr Blockchain-Protokoll an und positioniert sich als das führende Clearing- und Abwicklungsnetzwerk für den asiatisch-pazifischen Raum, indem es bestehende Finanzsysteme mit seinem Netzwerk von Bargeldagenten und Brieftaschen verbindet.www.lightnet.io (http://www.lightnet.io/)Informationen zur SCBDie SCB wurde am 30. Januar 1907 durch eine Königliche Charta als erste thailändische Bank gegründet. Die SCB war zum 31. Dezember 2018 die größte Geschäftsbank Thailands (gemessen am Gesamtvermögenswert). König Vajiralongkorn ist der größte Einzelaktionär und besitzt 23,35 Prozent der SCB-Aktien. SCB ist in Thailand, Kambodscha und Myanmar gut etabliert, verfügt über ein Erbe von mehr als 110 Jahren und ist mit seinem fundierten Fachwissen führend im Bereich der Finanzdienstleistungen in Thailand.www.scb.co.th (http://www.scb.co.th/)Informationen zur SENTBESENTBE wurde 2015 gegründet und ist Südkoreas erste auf den Devisenhandel spezialisierte Neo-Bank. SENTBE hat mit niedrigen Gebühren, schnellen Transaktionsgeschwindigkeiten und einfachen Benutzererfahrungen die Überweisungsdienstleistungen im Ausland revolutioniert, um reibungslose grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen zu schaffen. SENTBE hat mehr als 1 Million Überweisungstransaktionen verarbeitet, nachdem es die Overseas Remittance and Payment Gateway-Lizenz in Korea sowie die Major Payment Institution License in Singapur erworben hat.www.sentbe.com (http://www.sentbe.com/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1343670/Photo.jpgPressekontakt:media@lightnet.io+19178869021Original-Content von: Lightnet Pte. Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100081165/100860747