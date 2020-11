DJ PTA-Adhoc: Weng Fine Art AG: Weng Fine Art AG beschließt Veräußerung von bis zu 50.000 eigenen Aktien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Monheim am Rhein (pta034/27.11.2020/21:25) - Der Vorstand der Weng Fine Art AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, aus dem bestehenden Bestand von 200.000 eigenen Aktien bis zu 50.000 eigene Aktien (entsprechend rund 1,82% des Grundkapitals) zu veräußern. Zunächst sollen 5.000 eigene Aktien in dem Zeitraum vom 30. November 2020 bis längstens zum 15. Dezember 2020 im XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zu einem Verkaufspreis von EUR 19,80 je Aktie veräußert werden. Die Veräußerung der weiteren 45.000 eigenen Aktien soll bis spätestens 31. März 2021 an qualifizierte Anleger erfolgen. Über die Konditionen und den genauen Zeitpunkt dieser Veräußerung wird der Vorstand zusammen mit dem Aufsichtsrat gesondert entscheiden. Die Platzierung der eigenen Aktien soll der Verbreiterung des Free Floats und der weiteren Stärkung der Eigenkapitalausstattung dienen.

Kontakt (mitteilende Person): Rüdiger K. Weng Vorstand Weng Fine Art AG Rheinpromenade 8 40789 Monheim am Rhein Tel.: 49 (0)2173 690 8700 www.WengFineArt.com

