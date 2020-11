In der letzten Woche verzeichneten die internationalen Aktienmärkte eine richtungslose Tendenz. Der MSCI WORLD (Euro) - Index stieg lediglich marginal um + 0,1 %.Da nun nach Stellung entsprechender Notzulassungsanträge in Kürze erste Corona-Impfstoffeinführungen durch die Mainzer BioNTech (US09075V1026) in Forschungs- und Vertriebskooperation mit dem US-Pharmariesen Pfizer (US7170811035) wie auch durch den großen US-Biotechnologiekonzern Moderna (US60770K1079) bevorstehen dürften, setzte sich dabei das Muster einer zunehmenden Outperformance hoch konjunkturzyklischer Aktien zu Lasten qualitativ hochwertiger Wachstumswerte in einer zunehmenden Dynamik fort.

Den vollständigen Artikel lesen ...