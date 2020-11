Gaming + E-Sports: Eine ganz neue Realität nicht nur dank Xbox und Playstation

Nicht erst seit Corona oder der Veröffentlichung von Sonys und Microsofts Next-Gen-Konsolen Play Station 5 und Xbox Series X boomt der Gaming-Markt. Dieser wird seit Jahren auch durch Entwicklungen im Bereich E-Sports angekurbelt.

Die nächste Generation

Seit etwa zwei Wochen müssen Videospiele-Fans überall auf der Welt eine wichtige Entscheidung treffen. Es geht um die alles entscheidende Frage, welche Next-Gen-Konsole sie sich kaufen sollen. Zur Auswahl steht im Fall von Sony die Play Station 5 für 499 Euro, während Microsoft die Xbox Series X für 499 Euro sowie die günstigere Variante Xbox Series S für 299 Euro ins Rennen schickt. Zumindest bleibt für die Beantwortung der Frage etwas Zeit. Wer sich keine Konsole rechtzeitig vorbestellt hatte, schaut erst einmal in die Röhre. Sowohl online als auch im stationären Handel sind die begehrten Konsolen im deutschsprachigen Raum derzeit fast überall ausverkauft. Microsoft (WKN: 870747 / ISIN: US5949181045) und Sony (WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009) sind jedoch nicht die einzigen Player im Kampf um den Konsolen-Thron. Nintendo ist mit seiner hybriden Spielekonsole Switch ebenfalls mit von der Partie.

Diese erschien bereits im Frühjahr 2017, hat jedoch immer noch sehr viele Fans. Unter anderem, weil sie sich sowohl in Verbindung mit einem externen Bildschirm als auch als Handheld-Konsole nutzen lässt. Spieler können ein Spiel, das sie auf dem heimischen Sofa auf dem großen Fernsehbildschirm begonnen haben, ohne Unterbrechung unterwegs im Handheld-Modus fortführen. Neben weltberühmten Spielecharakteren wie Super Mario, Donkey Kong oder der Zelda-Spielereihe ist Nintendo (WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007) ganz besonders für solch innovative Ideen bekannt. Vielen dürfte beispielsweise noch die 2006 erschienene Wii-Konsole in Erinnerung sein. Diese sorgte mit einem bewegungssensitiven Controller für eine Revolution unter den bewegungsgesteuerten Spielen. Es sind solche Innovationen, die Nintendo im Wettbewerb halten, obwohl das japanische Unternehmen in Sachen Hardwareausstattung der Konkurrenz häufig unterlegen ist.

