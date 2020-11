Kalenderwoche 48 (23.11. - 27.11.2020) am KMU-Anleihenmarkt - die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand bewerten die derzeit angebotene 6,50%-Anleihe der Greencells GmbH (WKN A289YQ) als "attraktiv" und vergeben sehr gute 4 von 5 möglichen Sternen. Der Solarmarkt befinde sich auf einem langfristig sehr dynamischen Wachstumspfad, sinkende Herstellungskosten und ein volatiler Ölpreis erhöhen die Attraktivität von Photovoltaik-Anlagen zudem, so die KFM-Analysten. Weltweit werde dieses Wachstum durch auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Regierungsprogramme unterstützt. Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P) hat die neue 6,50%-Greencells-Anleihe, deren maximales Emissionsvolumen bei 25 Mio. Euro liegt, in dieser Woche bereits gezeichnet. Das öffentliche Angebot des fünfjährigen Green Bonds endet am 7. Dezember 2020 - die Mindestzeichnungssumme liegt bei 1.000 Euro.

Neue Anleihe aus dem Immobilienbereich - die FBW Projektbau GmbH kündigt die Emission einer Unternehmensanleihe für das Kalenderjahr 2021 an. Der Immobilienentwickler und Bestandshalter aus dem Rhein-Main-Gebiet plant eine Anleihe-Emission in einer Größenordnung von etwa 25 Mio. Euro. Der Fokus der FBW Gruppe liegt auf der Projektentwicklung und -realisierung nachhaltiger exklusiver Wohnanlagen und Eigentumswohnungen. Die Euroboden GmbH arbeitet derzeit das Platzierungsergebnis ihrer vierten Anleiheemission (ISIN: DE000A289EM6) auf, bei der lediglich 25,5 von insgesamt bis zu 75 Mio. Euro platziert werden konnten. "Wir waren überzeugt, eine Vollplatzierung zu schaffen", sagen Euroboden-Geschäftsführer Martin Moll und Kai Jordan von der emissionsbegleitenden mwb Wertpapierhandelsbank AG im Interview mit der Anleihen ...

