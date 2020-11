Aktien im Schnelltest. Schauen Sie gerne wieder herein, wie Bernecker-Experte Oliver Kantimm ("Der Aktionärsbrief") im Gespräch mit Michael Hüsgen 8 Einzelaktien für Sie einsortiert. Der Schnelltest ist eine Variante von Teil 2 des ansonsten längeren Gesamtgesprächs im Rahmen des kostenpflichtigen Bernecker TV -Programms (Sendung vom 26.11.2020), die in diesem Fall schon am 25.11.2020 aufgezeichnet wurde. Im Themen-Sortiment:



++ Xiaomi - Kursrücksetzer zum Kauf nutzen?

++ 7C Solarparken - charttechnisch nach oben hin frei

++ Baozun - Vor Bruch des Abwärtstrends?

++ Compleo - Tolle Story, tolles Wachstum und dennoch …

++ Plug Power - im Kurs schon sehr viel vorweggenommen

++ Corning - Klarer Kauf!

++ Fisker - Finger weg!

++ TUI - sollte man Gewinne mitnehmen?





