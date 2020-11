Sonys kleinere Variante des Frühjahrs-Flaggschiffs Xperia 1 II hört auf den Namen Xperia 5 II und wird seit Kurzem in Deutschland ausgeliefert. Wir haben uns das Gerät drei Wochen lang im Alltag angesehen. Das Sony Xperia 5 II hat in unserem Test einen ambivalenten Eindruck hinterlassen. Das Smartphone verfügt über Features, die überaus überzeugend sind und andere, die auf dem Papier überzeugen, in der Realität aber überhaupt nicht. Nehmen wir das Fazit vorweg, haben wir es hier mit einem Smartphone zu tun, dem der ideale Nutzer fehlt. Dabei hatte alles so gut angefangen. Handliches Smartphone ...

