Sterneküche zu Hause genießen

Mit der StarchefBox bringt Sternekoch Alexander Herrmann ein neues Genuss-Modell auf den Markt: die Sterneku¨che fu¨r zu Hause. Möglich machen das ausgewählte Dinnerboxen, die mit nur wenigen Handgriffen finalisiert werden können.

3-Gang-Dinner aus der Box

Das Prinzip der Dinnerboxen ist denkbar einfach: Menu¨ auswählen, Box bestellen, Gerichte mit wenigen Handgriffen finalisieren und Sterneku¨che zu Hause genießen.

Jede Box enthält ein 3-Gang-Menu¨ inklusive passendem, fränkischen Qualitätswein. Um die Speisen verzehrfertig zu machen, mu¨ssen diese in der heimischen Ku¨che lediglich mit wenigen Handgriffen finalisiert werden. Mithilfe der beiliegenden Zubereitungsanleitung wird der Sternerestaurant-Genuss in den eigenen vier Wänden im Handumdrehen möglich, ohne etwas vom exklusiven Flair der Gourmetku¨che einzubu¨ßen. Die Handhabung ist denkbar einfach und mit den haushaltsu¨blichen Ku¨chenutensilien zu bewältigen. Maximal zwei Tage sollten die in der Dinnerbox enthaltenen Zutaten im Ku¨hlschrank aufbewahrt werden. Die Gerichte sind standardmäßig auf zwei Personen ausgelegt. Fu¨r die bevorstehenden Festtage gehören auch limitierte Sondereditionen - ausgelegt fu¨r vier Personen - zum Portfolio.

Die exklusiv dazu ausgewählten Weine verleihen der StarchefBox einen genussvollen Rahmen. Die Weinlieferanten für die Boxen sind: das Weingut am Stein, das Weingut Rudolf Fu¨rst, das Weingut Hans Wirsching, der Winzerhof Stahl sowie das Weingut Störrlein Krenig stehen wie kaum eine andere Institution fu¨r Qualitätswein der Region.

StarchefBox bietet verschiedene Gerichte an - das Sternerestaurant zu Hause. (Bildquelle: Starchefbox)

Corona-Idee für Start-Up

Die Idee für das Start-up hatte Alexander Herrmann während Corona: "In den aktuellen Zeiten mu¨ssen wir bereits auf vieles verzichten - gutes Essen sollte nicht dabei sein. Aus diesem Gedanken heraus ist unsere Idee entstanden, ein Menu¨, wie man es aus einem Top-Restaurant kennt, auch zu Hause möglich zu machen. Umso glu¨cklicher sind wir jetzt, dass wir als Gemeinschaftsunternehmen mit dem Verleger Bernd Förtsch nun an den Start gehen können", so Herrmann. Bereits im Fru¨hjahr dieses Jahres gab es einen ersten Testlauf und jetzt ist das Geschäftsmodell perfekt.

