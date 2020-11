Laut Youssef Squali, Internet-Analyst bei Truist Financial, wird Amazon seinen Marktanteil in der diesjährigen Weihnachtssaison kräftig steigern. Squali rechnet damit, dass 2020 42 Prozent der Kundenausgaben in den USA beim E-Commerce-Giganten landen werden. Im vergangenen Jahr waren es lediglich 36 Prozent.Squali sieht die Amazon-Aktie klar im Aufwind: "Die Pandemie befeuert die Geschäfte bei Amazon, so der Experte. "Der Konzern dürfte etliche neue Kunden gewinnen."Die Aktie ist für Squali ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...