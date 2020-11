AmerisourceBergen (ABC): Pharmadistributeur könnte mit Corona-Impfstoff durchstarten! >>> BREAKOUT SETUP <<<

Vereinbarung mit US-Gesundheitsbehörden zur Impfstoff-Verteilung & Einigung im Opioid-Rechtsstreit in Sicht. AmerisourceBergen (ABC) vor Breakout!

Symbol:ISIN:Die Aktie des Pharmadistributeurs konnte im vergangenen Halbjahr etwas über 8 Prozent zulegen und erreichte am 11.11. ein neues Jahreshoch. Anschließend erfolgte ein Rücksetzer zum 50er-EMA. In den letzten Tagen konnte sich das Wertpapier mit deutlich kleineren Tageskerzen über dem 20er-EMA stabilisieren und dabei eine Widerstandslinie ausbilden.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/amerisourcebergen-abc-pharmadistributeur-koennte-mit-corona-impfstoff-durchstarten/AmerisourceBergen ist ein Arzneimittelgroßhändler mit Firmensitz in Chesterbrook, Pennsylvania, mit rund 22000 Beschäftigten. Das Unternehmen meldete zuletzt Gewinne knapp über den Erwartungen der Analysten bei deutlichen Umsatzzuwächsen. Zusammen mit anderen Firmen der Branche ist man in Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Verteilung von verschreibungspflichtigen Opioid-Schmerzmitteln. Es besteht jedoch die Aussicht, dass eine - wenn auch kostspielige - Einigung erzielt werden kann. Hinsichtlich der Verteilung von Corona-Impfstoffen hat AmerisourceBergen bereits eine Vereinbarung mit den US-Gesundheitsbehörden getroffen.Kaufsignal: 103.95 USD, Kursziel: 111.25 USD, Stopp Loss: 101.44 USDFür Kaufsignal und Stopp Loss orientieren wir uns an der Tageskerze vom vergangenen Mittwoch und erreichen so mit dem Kursziel beim Jahres- und Pivot-Hoch vom 11.11. ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2.9. Neue Quartalszahlen gibt es erst wieder im Februar, so dass sie dem Setup nicht in die Quere kommen.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in ABC.