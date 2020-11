Im jüngsten Zürcher Trend (Ausgabe 48) haben wir Ihnen in einem Beitrag das US-Technologieunternehmen Slack Technologies Inc. (ISIN: US83088V1026; WKN: A2PGZL) vorgestellt. Wir kamen zu dem Ergebnis, dass der Titel für risikoaffine Anleger bis 30,50 US-Dollar kaufenswert sei. Abonnenten, die unserer Empfehlung (Online-Veröffentlichung 24.11.2020) gefolgt sind, können sich bereits jetzt über einen ordentlichen Performancebeitrag für ihr Wertpapierdepot freuen. Denn bereits kurze Zeit später kamen Übernahmegerüchte zu dem Unternehmen auf, die den Aktienkurs schlagartig in die Höhe katapultierten.So machten am 25.11.2020 um circa 17:30 Uhr (MEZ) Gerüchte die Runde, dass der Workforce-Management-Spezialist Salesforce.com die Firma schlucken will. Aus strategischer Sicht würde eine solche Übernahme durchaus sinnvoll sein, da Slack einen extrem erfolgreichen Kommunikationsdienst für Firmenkunden anbietet, der die Dienstleistungen von Salesforce.com nochmals erheblich aufwerten würde. Über das Unternehmen Salesforce.com, welches den effizienteren Einsatz von Mitarbeitern mit Software-Lösungen ermöglicht, hatten wir bereits in der Ausgabe 46 berichtet.

