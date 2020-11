Pva Tepla hat Mitte November Zahlen für das dritte Quartal 2020 veröffentlicht, die eine positive Entwicklung aufgezeigt haben. So stieg der Umsatz zwischen Juli und September um 9,8% auf 36,16mEUR gegenüber dem Vorjahresquartal, wobei vor allem der Semiconductor Bereich mit einem Wachstum von 18,2% auf 23,44mEUR der Umsatztreiber war. Das Industriegeschäft verzeichnete dagegen einen leichten Umsatzrückgang von 3,0% auf 12,73mEUR. Nachdem zum Halbjahr noch ein Umsatzrückgang von 4,0% zu Buche stand, konnte nun nach 9 Monaten ein leichter Anstieg von 0,7% auf 96,91mEUR erreicht werden. Auch dieser Anstieg ist auf das Halbleitergeschäft mit einem Anstieg von 2,5% auf 64,23mEUR zurückzuführen, während im Industrial Segment ein leichter Umsatzrückgang von 2,7% auf 32,68mEUR verzeichnet wurde. Im Halbleiterbereich haben sich wie schon in den Vorquartalen Aufträge zur Lieferung von Kristallzuchtanlagen und Ultraschallmessanlagen für die Halbleiterproduktion als Umsatztreiber erwiesen. Insgesamt zeigen die 9-Monatszahen aber weiterhin den Einfluss der COVID-19 Pandemie und damit verbundene Unsicherheiten, die zu Verzögerungen in der Auftragsvergabe und damit einem niedrigeren als ursprünglich geplanten Umsatz geführt haben.



