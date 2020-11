Googles neuer Smartspeaker Nest Audio sieht aus wie ein Kissen - klingt aber viel besser. Vor allem in Hinblick auf sein Preis-Leistungsverhältnis ist der Nachfolger des Google-Home-Speakers ein Schnäppchen. Sage und schreibe vier Jahre hat Google sich für den Nachfolger seines ersten Smartspeakers Google Home Zeit gelassen. Zwischenzeitlich hat Google mit seinem Nest Mini und Home Max sein Portfolio nach unten erweitert. Das Motto "Gut Ding will Weile haben" passt beim Nest Audio aber wie die Faust aufs Auge, denn der Speaker kann für seine Größe und den Preis von knapp 100 Euro* was! Nest Audio: ...

